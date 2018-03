47 Millionen Dollar: Weniger Geld für Formel-1-Teams 2017

Gleichzeitig sind die Kosten seit dem Einstieg von Liberty Media gestiegen. Dafür waren vor allem der Umzug in ein neues Hauptquartier in London, steigende Mitarbeiterzahlen und Aktivitäten wie der Live-Event in London verantwortlich. "Die Kosten der Formel 1 sind vor allem durch Ausgaben für Fan-Engagement, das Filmen in Ultra-HD und höhere Transportkosten gestiegen - all das hat die geringeren Zahlungen an die Teams mehr als ausgeglichen", heißt es in einem Statement der Amerikaner.

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.