Formel 1 in den USA: Land der begrenzten Möglichkeiten

(Motorsport-Total.com) - Es ist eine Liebe mit Anlaufschwierigkeiten und (bislang) ohne Happy End: Die Formel 1 versucht seit Jahrzehnten, auf dem wichtigen Automobilmarkt USA Fuß zu fassen. Doch auch nach dem Besuch zehn verschiedener Rennstrecken scheinen sich die Menschen lieber andere Sportarten im Fernsehen anzuschauen - und wenn es Racing sein soll, dann gilt ihre Gunst der NASCAR-Serie. Was braucht es, um einen lange gehegten Wunschtraum Bernie Ecclestones wahr werden zu lassen?

Ein weiterer Saisonlauf in den USA neben dem aktuellen Event in Austin treibt dem Zampano noch mehr Falten auf die Stirn als er ohnehin besitzt: "Es wäre schwierig, mehr Rennen zu veranstalten", grübelt er bei 'Reuters'. Dabei brachte Greg Maffei, Boss des Formel-1-Mehrheitseigners Liberty Media, kürzlich wieder Las Vegas und Miami als Veranstalter ins Spiel. Auch Long Beach schwirrt gelegentlich durch die Gerüchteküche. Doch es tut sich wenig. Aus unterschiedlichen Gründen.

Das Zockermekka in Nevada gewann chinesische Investoren für seine Idee. Deren Einstieg ist aus Sicht Ecclestones aber mehr Fluch als Segen. "Sie stehen noch dahinter, aber man wünscht sie sich an vorderster Front", sagt er über die Geldgeber aus Fernost, mit denen er Gespräche führte, dann aber einen Anruf des US-amerikanischen Promoters erhielt: "Das ist das Problem. Wir haben uns in der vergangenen Woche getroffen. Er rief mich dann an und erzählte eine ganz andere Geschichte."

Ecclestone geht US-Meetingwahnsinn auf die Nerven

Immerhin: Die Gespräche mit Las Vegas laufen. Das ehemalige Vorzeigeprojekt in New Jersey, das bereits im Kalender für 2014 stand und doch an den Finanzen scheiterte, ist offenbar beerdigt. Eine Folge eines zu konservativen Geschäftsgebarens, findet Ecclestone: "Das Problem ist, dass sie für einen Geschäftsabschluss eine Garantie auf Gewinn wollen, ehe sie überhaupt angefangen haben."

Überhaupt wird dem Briten, der so gerne Geschäfte mit arabischen Ölscheichs und Busenfreund Wladimir Putin macht, in den USA zu viel lamentiert. "Die Amerikaner sind doch professionelle Meeting-Teilnehmer. Sie lieben Meetings! Um sieben Uhr morgens", flüchtet er sich in Sarkasmus. Bobby Epstein, der Chef des Circuit of The Americas (CoTA) in Austin, sieht die Probleme bei 'CNN' nicht bei den Landsleuten. Vielmehr fehle es der Königsklasse des Motorsports an Anreizen.

"Aktuell liegt viel Marketingarbeit beim örtlichen Promoter", moniert er, wenn es um die von den US-Amerikanern so heiß geliebte Show neben der Show geht, wie sie der Superbowl jedes Jahr vorlebt. "Und damit die Formel 1 wächst, braucht es einen US-amerikanischen Weltmeister", fügt Epstein an. Den gab es mit Phil Hill und Mario Andretti schon, doch ein neuer ist nicht in Sicht. Indy500-Sieger Alexander Rossi ist in der Formel 1 ausgeknockt und ausgezählt, in den Nachwuchsklassen drängt sich niemand auf. Das Haas-Team hat zumindest in dieser Hinsicht kein patriotisches Interesse und ist laut Epstein auch selbst kein Heilsbringer.

Lewis Hamilton wünscht sich ein Rennen in New York City

© Lewis Hamilton/Twitter Lewis Hamilton am Ground-Zero-Denkmal: Er will auch im Auto nach New York Zoom Download

Gene Haas schärfe nur das Profil, meint der Texaner: "Die Fanbasis ist gespannt, warum der Mann aus der NASCAR-Serie zu etwas übergeht, was er als ein anderes, höheres Niveau begreift." Die neuen Fans rekrutiere das Projekt aber nicht. Um das zu erreichen, schwebt Weltmeister Lewis Hamilton nach dem Aus für New Jersey (ein Rennen mit Blick auf Manhattans Skyline) eine andere Idee vor: "Ich war nicht enttäuscht, weil ich ein Rennen in New York City will", sagt er 'ESPN'.

Der Brite, der viel Zeit seines Lebens in Los Angeles und Colorado verbringt, gerät ins Schwärmen: "Mitten in der Innenstadt. Wenn die Formel 1 in den USA groß rauskommen will, dann müssen wir dort ein Rennen haben. Die Straßen sind ein Graus, aber es wäre gigantisch!" Hamilton glaubt, dass die Leute praktisch gezwungen wären, sich das Spektakel anzuschauen. "Vielleicht wären dann mehr von dem Formel-1-Virus infiziert. Wenn ganz New York weiß, dass es eines der größten Events der Stadt ist, dann läuft es. Jetzt weißt nicht einmal die Hälfte, was die Formel 1 ist."

Hamilton betont zwar, in den USA immer öfter erkannt zu werden, weiß jedoch, dass die Formel 1 aller Sportbegeisterung zum Trotz nur halbherzig verfolgt wird. "Wenn ich Leute treffe und sie nach meinem Job fragen, stellen sie viele Fragen. Ich merke, wie ich sie an den Haken bekomme", erzählt er von Bekannten, die sich anschließend vor den Fernseher setzten und Fans wurden. "Sie stehen jetzt zu jeder noch so unchristlichen Zeit auf", lacht Hamilton, "aber die US-Amerikaner sind schwieriger ranzukriegen. Sie sind nicht 100 Prozent immun, aber man muss sie erst mal gewinnen."

Wenn das gelingt, schätzen Experten das Fanpotenzial auf das zehn- bis 30-fache des aktuellen Zuspruchs. "Der Sport ist perfekt für den nordamerikanischen Markt, weil er zeitlich klar begrenzt ist. Ein zweistündiges Rennen lässt sich prima in einen Zeitplan einbauen", weiß Epstein um die Bedürfnisse einer TV-Nation und hofft auf Rückenwind durch Liberty Media.