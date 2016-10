Mercedes plant 1.000-PS-Sportwagen mit Formel-1-Technik

Der Lufteinlass soll über der Fahrgastzelle liegen, zudem wird es den obligatorischen Heckflügel geben, wie Mercedes in einer ersten Skizze dieses Supersportwagens andeutet. Das Fahrzeug soll an den Mercedes-Benz 300 SL aus den 1950ern angelehnt sein. Bei 1.000 Kilogramm Gewicht will Mercedes 1.000 PS an Leistung erreichen, also ein Leistungsgewicht von 1:1. Zweieinhalb Jahre will der Autobauer an dem Wagen entwickeln. "Es ist unglaublich, dass wir jetzt echte Formel-1-Technik in ein Straßenauto einbauen," zeigt sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff von dem Projekt begeistert.

