Frühstücksfernsehen mal anders: Formel 1 überzeugt im TV

Champagner zur Frühstückszeit: Daniel Ricciardos Sieg überzeugt im Fernsehen

(Motorsport-Total.com) - Ungewöhnlich früh gingen die Live-Bilder der Formel 1 2016 am vergangenen Wochenende über die Fernsehbildschirme. Der Große Preis von Malaysia konnte zur Frühstückszeit dennoch überzeugen: Ab 9.03 Uhr lockte das Rennen 3,16 Millionen beim deutschen TV-Marktführer RTL aus dem Bett. Damit entschieden sich 30,7 Prozent aller TV-Zuschauer am Sonntagmorgen für die Motorsport-Königsklasse.

In der jüngeren und sogenannten werberelevanten Zielgruppe sahen 1,72 Menschen live bei RTL zu, was starke 28,3 Prozent aller Fernsehzuschauer entspricht. Pay-TV-Sender Sky konnte zusätzlich noch einmal 310.000 Motorsportfans für das Hitzerennen begeistern, was einen Marktanteil von drei Prozent entspricht. Etwa ein Zehntel der TV-Zuschauer in Deutschland schalteten damit beim Pay-TV-Sender ein. In Österreich entscheiden sich sogar 39 Prozent der TV-Zuschauer für die Formel 1 am Frühstückstisch, was dem ORF damit gute Quoten sichert.

Bereits die Qualifikation lockte am Samstag über 1,19 Millionen Menschen vor den Fernseher, was RTL um elf Uhr vormittags einen TV-Marktanteil von 15,9 Prozent beschwert. Bei den Umworbenen hatte der Kölner Privatsender 610.000 Zuschauer und damit 13,9 Prozent vom Fernsehkuchen für sich beansprucht. Beim Bezahlsender Sky verfolgten zusätzlich 100.000 Menschen die Zeitenjagd in Sepang.

Das Ritual am Frühstückstisch kann bereits am kommenden Wochenende wiederholt werden, wenn die Motorsport-Königsklasse in Japan die Runden dreht. Durch die Zeitverschiebung beginnt das Rennen für die europäischen TV-Zuschauer bereits um sieben Uhr morgens.