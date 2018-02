Karl Schneemann: Mercedes nimmt Wetterchaos mit Humor

Karl Schneemann war der heimliche Star des dritten Testtags in Barcelona. Zoom Download

(Motorsport-Total.com) - Das Mercedes-Team bedauert zwar, dass der dritte Testtag in Barcelona komplett dem frostigen Winterwetter zum Opfer fiel, beweist aber im Umgang mit der Situation Humor. Denn die findigen Silberpfeil-Mechaniker konnten nicht ihre Finger davon lassen, irgendetwas "Sinnvolles" zu bauen. Anstatt eines neuen Frontflügels oder eines umgebauten Set-ups kam dabei am Mittwoch ein Schneemann heraus!

Dieser wurde - in Ermangelung fahrender Autos - hunderte Male fotografiert und herumgereicht. Und weil auch die PR-Abteilung des Mercedes-Teams bei dem schlechten Wetter weniger Anfragen als sonst zu beantworten hatte, war genug Zeit, für "Karl Schneemann" sogar einen eigenen Twitter-Account (@KarlSnowmanF1) einzurichten.

In der abendlichen Pressemitteilung gab es über den Test an sich wenig zu berichten. Also kam stattdessen Karl Schneemann zu Wort: "Das war ohne Zweifel der beste Tag meines Lebens", "sagt" er. "Es ist mehr als zehn Jahre her, seit ich das letzte Mal zu einem Formel 1-Test eingeladen worden bin - das war 2005 in Silverstone mit Renault. Ich bin nicht zum ersten Mal in Barcelona; ich war schon 2002 mit McLaren hier, als Mika eine Schneeballschlacht in der Boxengasse anfing. Aber heute hatte ich den bislang meisten Spaß."

"Das Team war sehr nett zu mir und hat mich herzlich willkommen geheißen. Alle waren so cool - genau so, wie ich es mag. Ich verstehe nur nicht ganz, warum alle so einen Wirbel um das Wetter machen. Was erwarten die Leute denn? Es gibt schließlich einen Grund, warum es 'Wintertestfahrten' heißt."

"Auch möchte ich die Gerüchte um mein Wohlbefinden ansprechen. Die Berichte über mein Ableben sind stark übertrieben. Ich kann jedem versichern, dass das Team mich extrem gut behandelt und für mich eine geeignete Unterbringung in einem Gefrierschrank gefunden hat", wird Karl Schneemann zitiert.

Dabei würden sich die Mercedes-Ingenieure ein verkürztes Leben für Karl Schneemann insgeheim wünschen. "Uns steht jetzt genau ein Achtel weniger an Testzeit zur Verfügung", sagt Technikchef James Allison. "Deshalb müssen wir unser Programm umplanen und versuchen, die benötigte Arbeit an sieben anstatt acht Tagen zu erledigen."

Mercedes war eines jener Teams, das sich für einen Test in Bahrain statt in Barcelona ausgesprochen hatte. Als der Schneefall in Barcelona am stärksten war, postete die PR-Abteilung einen Tweet mit Schneeflocken im Paddock. Bildunterschrift: "Man sagt, in Bahrain sei das Wetter zu dieser Jahreszeit gut." Wenn schon das Auto nicht läuft beim vom Österreicher Toto Wolff geführten Team: Der "Schmäh" tut's ...

Aber Allison möchte nicht klagen, denn: "Diese Herausforderung ist für alle Teams gleich. Das müssen wir schultern und weitermachen." Und er ergänzt: "Das Wetter gab uns die Möglichkeit, vergeblich Pläne zu machen und sie jede halbe Stunde wieder über den Haufen zu werfen. Zwischen den Planänderungen erledigen die Leute an der Strecke Büroarbeiten und quatschen über Fußball, um sich zu beschäftigen."