Fotostrecke: Die besten Urlaubsgrüße der Sommerpause 2017

So kennen wir Lewis Hamilton: Der WM-Zweite nutzt die vierwöchige Sommerpause der Formel 1 unter anderem, um mit ein paar Freunden in Barbados ordentlich Party zu machen. Doch der Ex-Weltmeister zeigt im Laufe des Sommers auch eine ganz andere Seite von sich ... Zoom Download

(Motorsport-Total.com) - In der Sommerpause der Formel 1 ist auf der Rennstrecke nichts los - abseits der Piste aber dafür umso mehr! In unserer Fotostrecke schauen wir uns an, was Lewis Hamilton und Co. in der vierwöchigen Formel-1-Pause so getrieben haben. Dabei sind die Piloten durchaus unterschiedliche Wege gegangen. Einige bevorzugten einen Urlaub voller Action, andere schoben zur Abwechslung lieber einmal eine ruhige Kugel.

ANZEIGE

Beliebt war - bei den vergebenen Piloten - natürlich auch die Variante "Liebesurlaub". Da übernahm ausgerechnet der auf der Strecke häufig nicht ganz so ruhige Sergio Perez in diesem Jahr die Vorreiterrolle. Der Mexikaner hat die Sommerpause genutzt, um sich mit seiner schwangeren Freundin zu verloben. Auch bei Red-Bull-Teamchef Christian Horner stand "#familytime" hoch im Kurs.

Und auch der amtierende Weltmeister Nico Rosberg hat es in unsere Fotostrecke geschafft. Eine klassische Sommerpause gibt es bei ihm nach seinem Rücktritt zwar nicht mehr, doch uns interessiert natürlich trotzdem, was er so treibt, während Ehefrau Vivian aktuell das zweite gemeinsame Kind erwartet ...