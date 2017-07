Zielsetzung, Hingabe, Glaube: Hamiltons Erfolgs-Patentrezept

(Motorsport-Total.com) - Mit dem roten Privatjet zur Arbeit kommen, in eins der schnellsten Rennautos der Welt steigen, dominieren, siegen, feiern: Es kann so einfach aussehen, was Lewis Hamilton jedes zweite Wochenende beruflich tut. Aber dem Mercedes-Piloten ist nichts in den Schoss gefallen. Für seine Karriere musste ein ambitionierter Vater ackern und ein kleiner Junge aus Hertfordshire dranbleiben. Und das hat der heutige Jetsetter nicht vergessen.

"Ich bin mega-dankbar dafür, wo ich in meinem Leben stehe", so Hamilton. "Wir haben das aus dem Nichts geschafft. Mein Vater hatte vier Jobs um mein Kartfahren zu unterstützen. Also um das klarzustellen: Mein Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit, Durchhaltevermögens, Ansporn, Hingabe und Zielsetzung. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, in der Formel 1 zu fahren."

Schon als Rookie um den Titel kämpfen, Weltmeister als Teamkollegen alt aussehen lassen und sich erbitterte Kämpfe mit dem Garagen-Nachbarn liefern: Hamilton macht das nicht aus Spaß - er kann nicht anders.

"Mich treibt der Erfolg an", erklärt er. "Ich wollte mich schon immer selbst pushen, seit ich als ich als Kind mit dem Rennfahren begonnen habe. Ich wollte der Beste sein in dem was ich tue. Ich denke, dass hat sich mein ganzes Leben lang so begleitet. Um an sein eigenes Limit zu kommen muss man sich wirklich reinknien. Was hat es sonst für einen Sinn, oder?"

Nach dem Skandal-Rennen in Baku musste der 32-Jährige an die Nachwuchs-Piloten denken. Er ist sich bewusst, in welch einer Vorbild-Funktion er Rennen für Rennen auftritt. Deswegen sorgte er sich um die Auswirkung, die Sebastian Vettels Rammstoß gegen ihn ausgelöst haben könnte. Er gibt Rennsport-begeisterten Kindern etwas mit auf den Weg:

"Arbeite hart in der Schule. Höre immer auf deine Eltern. Denn sie sind schlauer, als du denkst, auch wenn du manchmal annimmst, dass sie falsch liegen. Distanziere dich von Leuten, die dir im Weg stehen. Setzt dir hohe Ziele, arbeite hart daran, verliere den Glauben daran nicht und gib niemals auf."