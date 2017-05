Classic Kimi: Formel-1-Speak über Töchterchen Rianna

So hat Rianna in Bahrain ausgesehen, noch im Bauch von Mama Minttu. Inzwischen am besten jetzt durch Kimi Räikkönens "Top 11 classic Moments" klicken! :-) Zoom Download

(Motorsport-Total.com) - "Obviously it's still very early days. It hasn't changed so much." Eine Aussage aus Kimi Räikkönens Medienrunde am Mittwoch regte unsere Redaktion zu einem Ratespiel an: Worüber spricht der Ferrari-Star mit diesem Satz?

ANZEIGE

Naheliegend wäre etwa ein neues Set-up, das im Freitagstraining getestet wurde. Oder ein Grand-Prix-Sieg, der seine Ausgangsposition in der WM nicht von Grund auf verändert. Jedenfalls handelt es sich dabei um einen typischen Satz, wie ihn der "Iceman" an jedem Rennwochenende mehrmals sagt. Über die Formel 1.

Aber in Monaco meint er mit "Obviously it's still very early days" und "It hasn't changed so much" nicht seinen Ferrari, sondern Töchterchen Rianna Angelia Milana, die am 16. Mai zur Welt gekommen ist. Sowohl das Mädchen als auch Mutter Minttu sind wohlauf: "Ihr geht's gut. Das Wichtigste ist, dass alle gesund sind."

Schlaflose Nächte verbringt Räikkönen wegen seiner zwei Kids (Sohn Robin Ace Matias ist schon fast zweieinhalb Jahre alt) nicht: "Das geht ganz gut. Zumindest für mich. Ich stille sie ja nicht! So viel kann ich momentan nicht tun", rechtfertigt er seinen "Babyurlaub" am Steuer des Formel-1-Boliden in Monaco.

Und der 37-Jährige stellt klar: "Es ist eine wunderschöne Zeit für uns."