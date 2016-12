Die Lieblingssongs der Formel-1-Stars: Manche mögen's hart

Bunt gemischt, teilweise ziemlich skurril, aber auch jede Menge Klassiker der Musikgeschichte: Das sind die Lieblingssongs der Formel-1-Stars für einen Trip in die USA! Zoom Download

(Motorsport-Total.com) - Wenn sie den Helm aufschnallen, haben die Formel-1-Stars nur noch ihren Renningenieur und den Sound ihres V6-Hybridmotors im Ohr. Doch was, wenn sie einen Roadtrip an den Circuit of The Americas (CoTA) in Austin - der heimlichen Musikhauptstadt der USA - planen? Die Stars der Szene offenbaren einen ganz unterschiedlichen Musikgeschmack und schmeißen von den großen Rockklassikern über Rapsongs bis hin zu Heavy Metal alles in den CD-Player, was Rhythmus hat.

Besonders beliebt ist bei den Piloten der "Boss": Bruce Springsteen mit seinem Gassenhauer "Born in the USA" zählt nicht nur bei Sebastian Vettel, sondern auch bei Valtteri Bottas und bei Kevin Magnussen zur persönlichen Hitparade. Die Beach Boys mit "Surfin' U.S.A." haben Nico Rosberg und Nico Hülkenberg auf der Rechnung. Dem Force-India-Piloten gefallen auch die Eagles mit "Hotel California", womit er mit Sauber-Kollege Marcus Ericsson auf einer Wellenlänge schwebt.

Mercedes-Star Lewis Hamilton hingegen mag moderne Songs und nennt gleich zwei Titel des US-amerikanischen Rap-Musikers Ty Dolla $ing. Er schwört außerdem auf eine schwer verdauliche Nummer von MadeinTyo - ebenfalls ein Sprechsänger aus den USA. Aus der Reihe tanzt Toro-Rosso-Mann Daniil Kwjat. Er will nicht nur zwei Heavy-Metal-Lieder von Metallica und Motörhead auf die Ohren bekommen, sondern auch noch "Strangers in the Night" von Frank Sinatra. Alle weiteren Lieblingssongs der Formel-1-Stars gibt es in unserer Fotostrecke.