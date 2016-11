Via Facebook ausgemacht: Rosberg kommt nach Wiesbaden

(Motorsport-Total.com) - Der neue Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg legt auf seiner am Montag gestarteten Welttournee einen spontanen Zwischenstopp in Deutschland ein. Der 31-Jährige überraschte die Fans in seinem Geburtsort Wiesbaden mit einer kurzfristigen Planänderung. Vor allem den dortigen Oberbürgermeister Sven Gerich stellt Rosberg vor eine besondere Herausforderung. Der neue Formel-1-Champion lud sich per Facebook kurzerhand selbst ein.

© xpbimages.com Kommen am Mittwoch offenbar nach Wiesbaden: Vivian und Nico Rosberg Zoom Download

"Hallo Herr Sven Gerich, ich würde gern morgen (Mittwoch Vormittag) bei Ihnen im Rathaus auf einen Handkäs mit Musik vorbeikommen. Mit meiner Familie. Geht das? Mfg Nico", schrieb der Mercedes-Star auf seinem offiziellen Account. Die Antwort aus Wiesbaden ließ nur knapp eine Stunde auf sich warten. Gegen neun Uhr am Morgen bat Oberbürgermeister Gerich um eine direkte Kontaktaufnahme, "damit wir etwas ausmachen können", so der SPD-Politiker. "Ich freue mich. LG Sven Gerich."

Offenbar war man im Rathaus von Wiesbaden ob der unkonventionellen Kontaktaufnahme via Facebook zunächst skeptisch. Erst als es zum persönlichen Telefonat zwischen Rosberg und dem Oberbürgermeister kam, schenkte man der Aktion Glauben und begann sofort mit der Planung.

Ursprünglich war nach dem Besuch bei Mercedes-Sponsor Petronas in Kuala Lumpur (Malaysia) am Montag die Weiterreise von Familie Rosberg zum Wohnsitz in Monaco geplant gewesen. Am Freitag wird der Champion auf der offiziellen FIA-Gala in Wien gekürt, am Wochenende soll er das Mercedes-Werk in Sindelfingen besuchen.

Rosberg, Sohn einer deutschen Mutter (Gesine) und des finnischen Ex-Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg, wurde am 27. Juni 1985 in Wiesbaden geboren, wuchs allerdings anschließend in Monaco auf, wo er bis heute samt Familie lebt.