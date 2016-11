"Sex On Fire": So startet Nico Rosberg in die Party-Nacht

(Motorsport-Total.com) - Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Getreu diesem Motto zeigt sich der neu gekrönte Formel-1-Weltmeister der Saison 2016 kurz nach Rennende in Abu Dhabi bereits in Feierlaune. Mit Ehefrau Vivian, Fotograf Paul Ripke und Freunden macht sich Nico Rosberg von der Rennstrecke auf den Weg in eine lange WM-Partynacht.

Bereits im Auto scheint der Deutsche in Karaoke-Stimmung zu sein, denn er trällert mit lautstarkem Chor in der zweiten Reihe den Kings-of-Leon-Schlager "Sex On Fire" in das Video. Den zählte er übrigens bereits beim US-Grand-Prix zu seinen absoluten Lieblingssongs. Bereits nach dem Konstrukteurs-Titelgewinn von Mercedes gab der 31-Jährige den Queen-Klassiker "We Are The Champions" zum Besten. Das Lied wurde heute bereits lautstark in der Mercedes-Garage gespielt. Und auch den Bon-Jovi-Hit "Livin On A Prayer" stimmte er bei dieser Gelegenheit an.

Weniger sattelfest als in der Darbietung so manch eines Partysongs scheint Rosberg hingegen im Umgang mit Facebook-Live-Videos zu sein. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten teilt er seine Emotionen nach diesem aufregenden Rennen mit seinen Fans. Er bedankt sich bei all der Unterstützung im gesamten Jahr. "Das ist der Lohn dafür. Wir haben's geschafft", strahlt er. Es sei teilweise einfach "schrecklich" gewesen auf der Rennstrecke am Sonntag. Sein Kindheitstraum hat sich nun aber erfüllt - da darf man schon einmal ordentlich feiern. Die Ankündigung wird er heute Nacht wohl wahr machen.

Dass Rosberg ein bekannter Partylöwe ist, lässt sich auch aus den Aussagen von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ableiten. Dem Österreicher scheint es schon vor dem Morgen danach zu grauen, denn bereits am Montag wird er gemeinsam mit seinem neuen Weltmeister in Kuala Lumpur erwartet. "Er spricht ja sechs Sprachen, aber ich glaube, dass er heute Abend nicht einmal mehr die Muttersprache drauf haben wird", befürchtet Wolff im Interview bei 'RTL'. "Morgen müssen wir gemeinsam nach Malaysia fliegen. Ein Zuckerschlecken wird das nicht." Außerdem wird man heute "ein bisschen Party machen", so "wild" werde es jedoch nicht werden. Ob sich Wolff da wohl nicht täuscht...