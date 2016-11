Nico Rosberg spendet Rennanzug und Handschuhe für guten Zweck

(Motorsport-Total.com) - Am Wochenende hat er es endlich geschafft: Ein zweiter Platz reichte Nico Rosberg beim Saisonfinale in Abu Dhabi, um sich seinen ersten Weltmeister-Titel in der Formel 1 zu sichern. Wer sich eine absolut bleibende Erinnerung an die außergewöhnliche Saison Rosbergs sichern will, für den hat United Charity genau das Richtige: Nico Rosberg stellt seinen getragenen Rennanzug vom Großen Preis in Mexiko zur Verfügung - natürlich mit Unterschrift des frischgekürten Formel 1-Weltmeisters. Den Auktionserlös leitet United Charity direkt an die Sky Stiftung weiter. Bieten Sie hier mit und überraschen Sie einen Motorsport-Fan mit dieser Rarität an Weihnachten!

