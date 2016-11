Lewis Hamilton privat: Racing "nur ein kleiner Teil von mir"

(Motorsport-Total.com) - Er kleidet sich extravagant, verkehrt in ausgewählten Kreisen, besucht die exklusivsten Partys und kennt (fast) Gott und die Welt: Lewis Hamilton. Wüsste man nicht, dass der Brite bereits drei Formel-1-Weltmeistertitel sein Eigen nennen darf (und bald vielleicht auch einen vierten), könnte man meinen, der 31-Jährige fungiere als Model oder angesagter Rapper. Und genau das gefällt dem Mercedes-Pilot, denn er behauptet von sich selbst: "Ich bin ein ziemlicher Außenseiter. Das Racing ist nur ein kleiner Teil von mir. Ich kann zwar fahren am besten, aber es steckt noch viel mehr in mir."

In einem offenherzigen Interview mit 'City A.M.' spricht der bekannteste aktive Formel-1-Pilot über seinen Lifestyle abseits der Rennstrecke. Die große Wandlung des Lewis H. kam mit seinem Sprung aus dem Nest: Ende 2012 wechselte er von McLaren zu Mercedes. Aus persönlicher Sicht ein Befreiungsschlag. "Über mich wurde gewacht und ich wurde in meinem Handeln beschränkt. Mir ging es nur ums Racing, als Kind war ich generell sehr schüchtern." Erst nach dem Abschied aus der Ron-Dennis-Schmiede habe er begonnen, eigenmächtig Entscheidungen im Leben zu treffen.

Der brave Lewis wurde zum extravaganten Superstar, der regelmäßig auf den Sofas der US-amerikanischen Talkshows Platz nimmt, mit It-Girls wie Rihanna oder dem Kardashian-Clan feiert und sich bei Rapper-Kumpels Rat für seine neuesten musikalischen Ausflüge holt. Nicht umsonst ist Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone froh über Hamiltons medienwirksames Auftreten. Der Brite teilt sein Leben auch online. Via Twitter (3,8 Millionen Follower), Instagram (3,5 Millionen Abonnenten), Snapchat oder Facebook (3,8 Millionen Likes) bekommt man einen Einblick in die Welt eines Formel-1-Weltmeisters. "Ich habe begonnen, ein paar Schilder abzunehmen, die um mich herum aufgebaut wurden. Ich habe herausgefunden, wie ich mit mir ins Reine komme."

Durch diese Suche nach sich selbst, hat Hamilton auch an Selbstvertrauen gewonnen. So kann er heute sagen: "Mir ist egal, was die Experten sagen. 'Oh er reist und macht Party' - ich bin da und gewinne. Sagt mir nicht, was ich kann und was ich nicht kann. Ich bestimme selbst, wer ich bin und ich definiere mich nicht über andere. Ich bin vielleicht manchmal in zehn verschiedenen Ländern, aber dann tauche ich am Wochenende auf der Rennstrecke auf und mache alle fertig."

Im Vergleich zu allen anderen Piloten hat der Brite ausgesprochen viele Hobbys. Das ist ihm auch selbst schon aufgefallen: "Alle anderen Piloten, gegen die ich fahre, haben nur das Racing. Ich möchte in dieser Falle nicht gefangen sein. Ich werde andere Dinge machen. Ich experimentiere und lerne neue Sachen, ich wachse als Persönlichkeit und maximiere die Möglichkeiten, die ich habe", erklärt der Brite. Früher hatte er nur das Rennfahren und eine Freundin, für andere Interessen war keine Zeit. Nun müsse er all die Zeit nachholen. "Vor kurzem habe ich meinen Tauchschein gemacht, außerdem will ich noch den Helikopterschein machen. Musik ist außerdem meine große Leidenschaft."

Bereits seit einiger Zeit nimmt Hamilton selbstgeschriebene Lieder in Tonstudios auf. Er gibt zu: "Manchmal nehme ich vor einem Rennen bis 3 Uhr morgens auf, danach stehe ich auf und gewinne. Das ist das beste Gefühl." Er hätte schon genügend Musik für mehrere Alben aufgenommen, verrät er.

Wenn der 51-fache Grand-Prix-Sieger in Rente gehen sollte, müsse man sich um ihn keine Sorgen machen, versichert Hamilton: "Manche Fahrer sind in Rente gegangen und zurückgekehrt, manche fahren noch bis ins hohe Alter Rennen. Ich respektiere, warum sie das machen - weil sie schon ihr ganzes Leben Rennen fahren. Wie kannst du etwas loslassen, das du so lange geliebt hast? Für viele ist das das einzige Leben, das sie kennen." Für den dreimaligen Weltmeister gibt es aber noch mehr.