Bottas erinnert sich: Titelvorbereitung auf der Toilette

(Motorsport-Total.com) - Wenn Formel-1-Piloten auf die Strecken losgelassen werden, dann müssen sie zu 100 Prozent fit sein. Wenn sie über zwei Stunden lang bei Höchstgeschwindigkeiten mit anderen Piloten um Positionen kämpfen, ist äußerste Konzentration und Reaktionsfähigkeit gefragt. Wenn Williams-Pilot Valtteri Bottas heutzutage auf der Strecke Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo begegnet, dann muss er aber manchmal daran denken, dass er dieses Duell schon einmal unter widrigen Umständen aufgenommen hat.

Der Finne und der Australier sind im gleichen Alter und sich auf ihrem Weg in die Königsklasse schon einmal im Formel Renault Eurocup begegnet. 2008 ging es dort zwischen den beiden um den Titel - bis ins Saisonfinale hinein. "Das ist ein Rennen, an das ich mich gerne erinnere", so Bottas. "Die Nacht davor würde ich aber am liebsten vergessen. Es war das letzte Saisonrennen und ich habe gegen Daniel Ricciardo um die Meisterschaft gekämpft. Ich musste am Sonntag mindestens Fünfter werden, wenn Daniel gewinnen sollte. Am Abend davor habe ich mich nicht gut gefühlt."

"Ich bin ins Bett gegangen und dachte, dass ich vielleicht nur etwas aufgeregt sein würde, immerhin war morgen ein wichtiger Tag", erzählt der 27-Jährige weiter. "Aber mitten in der Nacht bin ich aufgewacht, weil sich mein Magen seltsam angefühlt hat. Ich habe versucht, wieder einzuschlafen, aber es ist nicht besser geworden. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung und war die ganze Nacht auf Toilette."

Das klingt nicht nach der besten Vorbereitung auf einen Titelkampf. Aber Lebensmittelvergiftungen sind im Motorsport, der um die Welt reist, keine Seltenheit. Der ehemalige Red-Bull-Pilot Mark Webber musste sich während des Japan-Grand-Prix 2007 sogar einmal in seinen Helm übergeben - und ist weitergefahren!

Auch der damals erst 19-jährige Bottas gab sich kämpferisch. "Am Morgen war ich so weiß wie ein Geist", erzählt er seine Geschichte weiter. "Ich erinnere mich an das Gesicht meines Teammanagers, als er mich im Hotel gesehen hat. Er hat gesehen, dass es mir nicht gut ging, und er war sich sicher, dass ich nicht würde fahren können. Ich habe den Titel gewonnen, aber ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. Normalerweise bereite ich mich besser auf ein Rennen vor, als die ganze Nacht auf der Toilette zu verbringen."

Auch in diesem Jahr konnten Bottas und Ricciardo zeigen, was sie in der Nachwuchsserie gelernt haben. Es war aber wieder Ricciardo, der in Monza mit einem spektakulärem Überholmanöver an Bottas vorbei kam und der Finne ist noch weit entfernt von einem weiteren Titel. Aber Hauptsache, die Piloten finden in der Nacht vor den Rennen einen ruhigen Schlaf.