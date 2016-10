Lungenentzündung: Frank Williams im Krankenhaus

(Motorsport-Total.com) - Das Williams-Team ist beim Grand Prix von Mexiko in der entscheidenden Phase des WM-Duells um Platz vier gegen Force India führerlos. Denn Teamchef Frank Williams ist seit Wochen abwesend, und beim drittletzten Rennwochenende des Jahres fehlt auch seine Tochter und Stellvertreterin Claire.

© xpbimages.com Claire Williams kümmert sich im Krankenhaus um ihren Vater Frank Zoom Download

In Abwesenheit der Williams-Familie wurde Geschäftsführer Mike O'Driscoll am Freitag in die FIA-Pressekonferenz eingeladen. Dort verriet er, warum seine Chefs momentan nicht vor Ort sind: "Frank wurde in Monza krank", sagt O'Driscoll. "Er hatte im Krankenhaus eine harte Zeit, er leidet an einer Lungenentzündung. Er erholt sich - langsam, aber sicher. Wir hoffen, dass wir ihn schon bald wieder in Grove (der Fabrik; Anm. d. Red.) sehen werden. Wir alle wissen, wie entschlossen er ist."

"Er ist seit so vielen Jahren eine Fixgröße im Paddock, dass es ein merkwürdiges Gefühl ist, ihn nicht bei uns zu haben", bedauert O'Driscoll. Frank Williams ist 74 Jahre alt und sitzt seit einem Autounfall am Rande von Formel-1-Testfahrten in Le Castellet 1986 querschnittgelähmt im Rollstuhl. In den vergangenen Jahren wurde sein Gesundheitszustand allmählich schlechter. Bereits 2014 war er wegen eines Druckgeschwürs in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Claire Williams bleibt in England, um ihrem Vater beizustehen. "Wir rechnen damit, sie noch bei einem Rennen zu sehen", sagt O'Driscoll. "Sie möchte in Franks Nähe bleiben, aber in der heutigen modernen Welt sind wir stets nur einen Anruf voneinander entfernt und stehen in Verbindung. Sie bekommt alles mit, was Tag für Tag passiert, fast minütlich. Wir hoffen, dass wir sie vor Jahresende noch einmal sehen werden, wahrscheinlich in Abu Dhabi."